Fuori le squadre russe dal volley: la Sir Perugia in semifinale di Champions senza giocare

PERUGIA – Sicuramente ne avrebbe fatto a meno, avrebbe voluto giocarsi la qualificazione sul campo, perchè questo avrebbe significato essere in terra di pace. Ma a volte ci sono situazioni necessarie. E questa lo era.

La CEV, la Confederazione Europea di volley, allineandosi alla richiesta del Cio, ha escluso le squadre le squadre russe e bielorusse da ogni evento europeo, congelando anche la presenza di dirigenti delle stesse Nazioni all’interno della propria organizzazione. Questo vuol dire che la Sir Safety Perugia accede alla semifinale di Champions Legaue senza giocare.

Perugia non giocherà infatti contro lo Zenit San Pietroburgo: match annullati e Sir Sicoma Monini direttamente qualificata.

Decisione inevitabile

“La scelta della CEV – spiega Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo – segue i febbrili contatti di questi giorni fra tutte le parti in causa. I nostri Club erano pronti a ogni soluzione pur di dare un forte segnale nei confronti del conflitto, perché lo sport non può ignorare ciò che sta succedendo in Europa. La campagna di comunicazione contro il conflitto, sostenuta da tutte le squadre e dai nostri giocatori, continuerà con la dedica della nostra Final Four all’Ucraina, iniziando sabato il nostro evento all’Unipol Arena con l’inno nazionale ucraino”