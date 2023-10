Fumata grigia al tavolo Regione-sindacati su accordo di programma Ast

PERUGIA – Le Segreterie Territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Rsu hanno incontro su loro richiesta la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi sulla questione Ast e accordo di programma con Arvedi.

“La riunione – fanno sapere i sindacati – è stata interlocutoria e non ha sciolto né i tempi né i contenuti di un accordo di programma che ormai tarda da oltre un anno.

Tuttavia come segreterie abbiamo chiesto la ripresa del tavolo al Ministero previsto per i primi di luglio e non più convocato, su questo sia Presidente che Sindaco si sono resi disponibile ad attivarsi immediatamente per raggiungere tale obiettivo”.

I sindacati si sono resi disponibili a partecipare a tutti i tavoli istituzionali che si intenderanno convocare, “consapevoli che oggi più che mai abbiamo bisogno

di tempi certi e chiarezza sugli impegni che si devono assumere il Governo, le istituzioni locali e l’azienda per garantire un futuro alle produzioni strategiche e di eccellenza, ai livelli

occupazionali e salariali dei diretti e dell’indotto e delle ricadute sull’intero territorio a partire dalla sostenibilità ambientale. Chiamiamo tutti i soggetti in campo alla massima responsabilità, come organizzazioni sindacali faremo la nostra parte al fine di dare una prospettiva di sviluppo sia al sito che al territorio”.