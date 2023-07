Fuga dalla Ternana: Andreazzoli risolve il contratto. Lecco riammesso in B, Perugia ricorre

TERNI – Prima Partipilo al Parma, poi Di Tacchio al Suditirol, dove probabilmente lo seguiranno Celli e Ghiringhelli, Defendi svincolato, Donnarumma ad un passo dalla rescissione, Diakitè e Corrado verso la serie A, Falletti verso l’Avellino. In casa Ternana c’è aria di smobilitazione, almeno per i big e così Aurelio Andreazzoli, l’uomo richiamato da Bandecchi dopo la fine del rapporto con Lucarelli, avrebbe avuto un incontro non andato a buon fine con la nuova proprietà.

Si attende la nota ufficiale ma non è escluso che possa essere parte di questa decisione anche il probabile coinvolgimento di Ferrero nella cordata capeggiata da Nicola Guida di Pharmaguida. Il viperetta, ex patron della Samp, anzi, sarebbe l’anima del progetto. Bandecchi e Ferrero sono stati visti a cena col patron del Perugia a Bastia nei giorni scorsi

Toto allenatore

A cinque giorni dal raduno, la Ternana è dunque senza tecnico. De Rossi, contattato, ha rifiutato anche perchè in attesa di una chiamata dall’Under 21. Restano in pista D’Angelo (che però è sotto contratto col Pisa ed ha un contratto molto oneroso), Breda e Bucchi.

Lecco riammesso in B

Intanto il Consiglio federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco al prossimo campionato di Serie B mentre ha respinto i ricorsi di Reggina e Siena (che potranno presentare appello entro 48 ore) che sono state quindi escluse rispettivamente dalla B e dalla C.

Accolte, invece, le motivazioni del club lombardo che si era visto respingere in un primo momento l’iscrizione alla serie cadetta. Il Perugia calcio ha annunciato ricorso: “In merito alla decisione presa oggi dal Consiglio Federale, peraltro andando contro a quanto deliberato dalla Covisoc pochi giorni prima, la società AC Perugia Calcio rimane sconcertata e stupefatta per il provvedimento reso noto.

Comunichiamo a tutti i nostri tifosi che il club presenterà ricorso e continueremo la nostra battaglia nelle sedi competenti’.