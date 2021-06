Frontale lungo la Flaminia nel Folignate: quattro feriti, uno è grave

FOLIGNO – Uno spaventoso frontale si è verificato nel pomeriggio di domenica 27 giugno a Foligno, lungo la SS 3 Flaminia all’altezza dello svincolo di Pontecentesimo. Stando a quanto riferiscono i Vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme al 118 ed alla polizia stradale di Foligno, due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Le cause sono ancora in corso di accertamento presso la polizia stradale folignate. Sono quattro le persone coinvolte nello scontro, una delle quali è stata ricoverata in ospedale in codice rosso ed è grave.