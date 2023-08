Frontale in Versilia, atleta moldavo residente a Foligno muore torna dal lavoro

FOLIGNO– Ivan Loisin, campione di arti marziali miste è morto all’alba di mercoledì a Forte dei Marmi, dove era andato a lavorare come addetto alla sicurezza. L’uomo, 36 anni, era originario della Moldavia ma da anni viveva a Foligno, dove combatteva per l’Accademia Foligno-Mixed Martial Arts, lavorando contemporaneamente in Toscana, come bodyguard, istruttore di kickboxing e appunto arti marziali miste. In Versilia lavorava ogni estate fuori dalle discoteche.

Fatale per lui l’incidente che lo ha visto coinvolto in sella al suo scooter Gilera finito contro un’autovettura Kia Picanto. Ivan Loisin è morto sul colpo e la notizia ha presto raggiunto la comunità folignate dove il giovane di origini moldave aveva tanti amici ed era conosciuto e stimato.La comunità moldava e la sua società hanno avviato una colletta per i funerali.

Chi vuole contribuire può versare un contributo destinato all’agenzia funebre. L’Iban e IT03D3253203200006571221553 e per ogni informazione ci si può rivolgere all’Accademia Foligno-Mixed Martial Arts.