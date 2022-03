Frontale al confine fra Città della Pieve e Cetona, feriti i due conducenti

CITTA’ DELLA PIEVE – Violento frontale nella sera di martedì, attorno alle 19.15, lungo la provinciale 308 all’altezza di Ponticelli, frazione di Città della Pieve, al confine con Piazze, frazione del comune senese di Cetona.

Lo scorso ha visto protagonisti due viterbesi di 45 e 48 anni: le auto a seguito dell’impatto sono entrambe finite fuori strada. La strada provinciale è rimasta chiusa un paio di ore per permettere ai soccorritori di lavorare e poi di ripristinare la viabilità, riaperta intorno alle 22. I conducenti, soli in macchina e coscienti al momento dell’arrivo del 118, sono stati comunque trasportati all’ospedale di Perugia in codice giallo. Le loro condizioni non sono preoccupanti.