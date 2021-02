Frecciarossa, inaugurata la fermata a Terontola. I sindaci del Trasimeno: “Grande occasione”

TERNI – Storica inaugurazione giovedì mattina della fermata del Freccia Rossa alla stazione di Terontola. Alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dei sindaci dei territori interessati, parlamentari e consiglieri regionali nonchè di numerosi cittadini, il treno partito da Perugia alle 5,24, con a bordo anche l’assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Umbria, Enrico Melasecche, è arrivato puntualissimo nella stazione di Terontola.

“Ho salutato i presenti a nome della presidente Tesei particolarmente impegnata in queste ore sul fronte sanitario – ha affermato l’assessore Melasecche – e proprio a suo nome ho invitato il presidente toscano Giani a venire in Umbria per un confronto sui progetti dei nostri territori. Ho proposto la predisposizione di un protocollo di intesa, analogo a quello che abbiamo già concordato con la Regione Marche che sta producendo risultati particolarmente positivi, in cui inserire gli obiettivi comuni per le grandi infrastrutture: dal completamento della E78, Fano-Grosseto, alla completa riapertura, riqualificazione, messa in sicurezza e velocizzazione della FCU da Sansepolcro a Terni su cui stiamo lavorando da un anno. Su questa struttura esiste il progetto elaborato anche dalla provincia di Arezzo e da noi ricordato da tempo per l’ipotesi del cosiddetto “sfondamento a nord” da Sansepolcro ad Arezzo per la valorizzazione dell’intera dorsale ferroviaria umbra”.

Protocollo L’assessore Melasecche ha anche ricordato l’interesse dell’Umbria ad inserire in quel protocollo la velocizzazione della intera Foligno-Terontola, “di cui è in corso la progettazione della prima fase e, per la totale realizzazione, abbiamo interessato, insieme alla presidente Tesei, la nuova AD di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani. Qualificati sono stati i riferimenti storici citati come la ricostruzione degli avvenimenti degli ultimi mesi che avevano visto l’obiettivo raggiunto già nello scorso mese di giugno e poi ritardato dallo svilupparsi del covid. Abbiamo soprattutto aperto e consolidato rapporti importanti – ha sottolineato l’assessore – che sono certo daranno in futuro risultati interessanti per entrambe le Regioni. Una nota di simpatica ironia, accolta con un applauso generale, è stata quella con cui ho ricordato che, per il mantenimento del servizio, accetteremmo ben volentieri un “contributo economico” da parte della Regione Toscana, oltre ai nuovi viaggiatori che lo utilizzeranno, in modo da alleggerire l’onere che continua a gravare ad oggi sul bilancio della sola Umbria”.

Il treno Il Freccia Rossa parte da Perugia alle 5,24, anche con i viaggiatori giunti pochi minuti prima da Foligno ed Assisi, si ferma alle 5,54 a Terontola per ripartire alle 5,56. Le prenotazioni on line sono aperte per cui i viaggiatori interessati possono regolarmente acquistare i biglietti. Il Freccia Rossa percorre le tratta Perugia-Milano in 3 ore e 24 minuti, a Milano Rogoredo arriva alle ore 8,48, a Milano Centrale alle 9 e a Torino alle 9,59. Da qui ripartirà alle 17,58 per giungere a Terontola alle 21,52 e a Perugia alle 22,30.

“Poter trascorrere una giornata lavorativa o di studio a Milano e Torino e tornare a casa la sera, in una sola tratta, senza mai cambiare, con un treno ad Alta Velocità, è quindi una possibilità che da oggi si apre ad altri centomila umbri e toscani. Quella odierna è stata senza dubbio una bella pagina della storia delle due regioni ed un incontro di grande amicizia – ha concluso Melasecche – foriero di futuri significativi sviluppi”.