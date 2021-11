Fratta Todina, si accascia al suolo durante gli allenamenti: muore istruttore di karate

FRATTA TODINA – L’annuncio su facebook che avrebbe ripreso ad allenarsi Poche ore dopo, mentre corre si accascia al suolo. E’ morto così, lungo una strada di campagna, a soli 55 anni, Stefano Marconi, istruttore della Hagakure Karate di Perugia, che in questa settimana era impegnata nel campionato nazionale Csen di karate a Riccione.

La società stessa ha dato l’annuncio, spiegando che aveva anche pensato di tornare a casa e ritirarsi, ma di aver onorato la manifestazione e vinto medaglie in sua memoria: “Queste medaglie sono tutte per te, come tributo per chi ha amato più di chiunque altro la nostra società sportiva. Stefano Marconi Hagakure Karate non sarà più la stessa senza il TOZZO. Fai buon viaggio amico mio burbero ma sincero”, hanno scritto a loro volta su facebook.