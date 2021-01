Frasi antisemite, il senatore Lannutti sotto processo a Terni

TERNI – Andrà a processo a Terni il 29 marzo il senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti. Come riferisce il Corriere dell’Umbria, l’esponente pentastellato stato citato a giudizio dal pm Barbara Mazzullo per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

A gennaio di due anni fa, proprio in occasione della Giornata della Memoria, Lannutti aveva condiviso su Facebook e su Twitter un articolo intitolato “Le 13 famiglie che comandano il mondo”, il noto scritto antisemita ritenuto un falso storico.Il processo sarà celebrato al Tribunale di Terni per una questione di competenza territoriale visto che il senatore Elio Lannutti ha preso la residenza a Montecchio. L’esponente grillino è accusato di aver violato l’articolo 604 bis del codice penale.