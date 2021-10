Francesco Antonio Soddu, direttore di Caritas Italiana, è il nuovo vescovo di Terni-Narni-Amelia

TERNI – Cambio al vertice della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. L’annuncio era in parte nell’aria visto che monsignor Giuseppe Piemontese ha raggiunto il limiti d’età (75 anni compiuti a Marzo) e quindi dovrà lasciare l’incarico. Papa Francesco ha nominato al suo posto monsignor Francesco Antonio Soddu, attuale direttore di Caritas Italiana.

La scheda

Originario di Chiaramonti, paese di circa 2000 abitanti in provincia di Sassari, 61 anni, Soddu ha ricoperto importanti incarichi in seno alla Caritas, dirigendo prima quella della sua diocesi e poi appunto quella nazionale. Ordinato sacerdote nel 1985, nella cattedrale di Sassari. Di quella stessa chiesa (San Nicola – Santa Caterina) diventa parroco nel 1997: ad essergli affidata è la guida pastorale dei più antichi quartieri cittadini. Nel 2012 diventa direttore di Caritas Italiana, confermando la sua particolare vocazione per i poveri e gli ultimi. Fra qualche settimana verrà ordinato vescovo e prenderà la guida della Diocesi di Terni, in un certo senso ideale filo rosso della sua attività pastorale, vista la grande attenzione ai poveri e agli ultimi che ha avuto in questi anni monsignor Piemontese. Soddu è già stato a Terni per una missione della Caritas nel 2019.

Soddu dovrebbe essere ordinato nella Diocesi di Terni, quasi certamente fra la fine dell’anno in corso e l’inizio di quello successivo. Sino ad allora, monsignor Piemontese resterà in carica come amministratore apostolico.

Il predecessore

Monsignor Piemontese lascia la guida della Diocesi che aveva assunto nel 2014. Da Francescano, è stata forte l’impronta umanitaria di accoglienza che ha impresso al suo mandato pastorale. Ma ha combattuto anche tante battaglie, come quella per il ritorno delle spoglie di San Valentino in Cattedrale nei giorni della Festa del Santo, che gli costarono anche qualche scontro con la popolazione del quartiere. Ha aperto Porte sante e preso posizione contro la scelta del temporaneo stop alle messe agli albori della pandemia di Covid-19. Ma è stato anche stimolo e pungolo per i decisori locali, nelle tante prese di posizione a favore dei lavoratori, anche per la sua spiccata attenzione alla cultura e all’attualità.

Le parole del nuovo vescovo

Ai fedeli di Terni-Narni-Amelia, il vescovo eletto Francesco Soddu ha indirizzato il suo primo messaggio con parole di gratitudine al vescovo Giuseppe Piemontese: “Saluto e abbraccio tutte le famiglie: mamme, papà e figli; voi siete la cellula della Chiesa ed anche la sua forza. Saluto i bambini, i ragazzi e i giovani, gli studenti, gli adulti e gli anziani, i lavoratori e coloro che faticano a trovare o a ritrovare il lavoro. Una particolare carezza d’affetto ai malati, ai sofferenti nel corpo o nello spirito e a quanti le prove della vita hanno riservato giorni difficili e sono tormentati da solitudine e povertà. Saluto tutti coloro che sono impegnati nel campo delle diverse Istituzioni amministrative e del sociale, insieme ai quali auspico di poter collaborare per il bene comune. Non vorrei dimenticare nessuno, ma avremo modo di salutarci di persona e “in presenza”, come si è soliti dire in questo tempo di pandemia, che purtroppo continua ad affliggere il mondo intero. Carissimi, davanti a un così grande compito sento la gravità della responsabilità, ma anche il conforto nella consapevolezza di poterla condividere con tutti voi, con quanti avrò il piacere di incontrare e conoscere, in questo significativo tempo di grazia caratterizzato dal Percorso Sinodale della Chiesa. Il Signore, mediante il ministero apostolico del Papa, ci affida l’uno all’altro: a noi il compito di far germogliare e coltivare la sua Carità in ogni nostro atteggiamento”.

Il saluto dei vescovi umbri

I vescovi dell’Umbria accolgono con gioia mons. Francesco Soddu che il Santo Padre invia come Vescovo alla Chiesa di Terni-Narni-Amelia. “La sua ricca esperienza pastorale e la prolungata vicinanza al mondo della povertà nella Diocesi di Sassari e poi come Direttore di Caritas Italiana – afferma mons. Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra – sono dono prezioso per il cammino delle Chiese umbre. A mons. Giuseppe Piemontese – prosegue mons. Boccardo – rinnoviamo l’espressione della fraternità e della gratitudine per le generosa dedizione al servizio del popolo di Dio e per il contributo sapiente assicurato alla Conferenza episcopale regionale”.