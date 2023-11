PERUGIA/TERNI – Forza Italia e Fratelli d’Italia celebrano i rispettivi congressi provinciali senza sorprese e con esiti largamente preventivati. Partiamo dagli azzurri. A Perugia l’ex senatrice Fiammetta Modena sarà la coordinatrice del partito, e avrà come vice Filippo Ugolini e Fabio Viventi. Nella segreteria provinciale invece ci sono:Francesca Borzacchiello, Tommaso Campagni, Michele Cesaro, Tatiana Cirimbilli, Carlotta Colaiacovo, Barbara Di Nicola, Francesco Diotallevi, Daniela Flagiello, Gianni Frillici, Mauro Liberti, Beatrice Montioni, Paolo Panico, Moreno Primieri, Luigina Procacci, Ramon Rustici, Filippo Ugolini, Enrico Valentini, Fabio Viventi, Marco Renga. Danilo Simpatia, Liana Lucaccioni, Elisa Pacioselli saranno invece i responsabili dei settori Formazione, Adesioni (oltre 1.100 i tesserati umbri secondo i numeri del partito e 108 mila in Italia) e Comunicazione. Presenti al congresso il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi in qualità di coordinatore regionale. In questo scenario tutti hanno messo la mano sul fuoco sulla ricandidatura di Donatella Tesei alla presidenza della Regione. Ma l’impressione è che i giochi siano più che mai aperti.

A Terni c’è Fatale

A Terni, invece, il congresso provinciale che si è tenuto sabato pomeriggio ha eletto per acclamazione Stefano Fatale. I lavori sono stati presieduti dall’onorevole Alessandro Battilocchio. Hanno partecipato, fra gli altri, i parlamentari Raffaele Nevi e Fiammetta Modena, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, l’assessore regionale Roberto Morroni, il capogruppo di FI in consiglio a Terni Francesco Ferranti. Diciotto i membri del nuovo coordinamento provinciale guidato da Fatale: Sergio Bruschini, Roberto Meffi, Giovanni Pacifici, Filippo Dzieceleski, Gabriele Bonifazi, Marco Benucci, Lucia Dominici, Benedetta Salvati, Rita Valentini, Elia Franciosa, Doriana Musacchi, Fabio Carloni, Giandomenico Faustini Pongelli, Vanio Ortenzi, Valerio Mecarelli, Marco Bonfiglio, Paolo Cicchini ed Elisabetta Manini.

I cambi in Fratelli d’Italia