Forza Italia boccheggia, Morroni suona la sveglia: “Serve un cambio di rotta”

PERUGIA – I numeri sono impietosi e la paura di essere azzerati ormai serpeggia non solo tra i soldati semplici ma anche tra generali. E allora, l’assessore regionale di Forza Italia Roberto Morroni prova a suonare la sveglia: “La strada che Forza Italia deve imboccare, senza incertezze e senza ulteriori indugi – sostiene -, è quella di una vera e propria rifondazione, una sorta di Bad Godesberg che segni con forza la ripresa di un cammino teso a ridare autorevolezza, riconoscibilità, rappresentatività, ad una proposta politica verso la quale una parte significativa dell’elettorato nutre potenzialmente interesse”. Per Morroni “all’indomani dell’esito della consultazione elettorale che ha portato al rinnovo dei governatori e delle Assemblee legislative di diverse regioni, appare non più eludibile l’avvio di una profonda, rigorosa e fattiva riflessione all’interno di Forza Italia”.

Idee Secondo l’assessore e capogruppo in consiglio regionale serve “un nuovo corso inoltre – aggiunge – che deve sapersi misurare con il tema della selezione della classe dirigente, passando dalla cooptazione alla elezione, ovvero dalla nomina dall’alto alla legittimazione dal basso. Un passaggio questo imprescindibile per assicurare il necessario dinamismo, la preparazione e una sana competizione nell’ambito della dirigenza interna e preservare in tal modo l’anima partecipativa e popolare del partito-movimento”. Un messaggio, senza mai nominarlo anche al coordinatore regionale azzurro e sindaco di Perugia, Andea Romizi? Di sicuro le orecchie sono fischiate a molti. Parlamentari compresi.