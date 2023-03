PERUGIA – Movimenti al centro. Il consigliere regionale Andrea Fora rompe gli indugi ed entra in Italia Viva. A dargli il benvenuto, Matteo Renzi in persona. “Benvenuto in Italia Viva ad Andrea Fora, consigliere regionale umbro. La sua adesione rappresenta un altro tassello nella costruzione del progetto comune ad Azione per giungere alla nascita di un unico partito come terzo polo, anche in virtù delle reti civiche che contribuiranno alla nascita di un partito riformista plurale e radicato sul territorio. La sue esperienza maturata nell’impegno civico, nel welfare e nel terzo settore contribuirà a rafforzare la qualità del lavoro di Italia Viva su questi temi anche a livello nazionale, come responsabile del cantiere su terzo settore e cooperazione insieme a Maria Chiara Gadda”, dichiara l’ex premier, commentando l’adesione a Italia Viva del consigliere regionale. Movimenti vorticosi al centro.