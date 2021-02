Fondi Re-Commerce, Mencaroni (Confcommercio): “Boccata di ossigeno per le imprese”

PERUGIA – La Regione ha resi noti i criteri secondo cui saranno distribuiti i 10 milioni e 500 mila euro del fondo Re-Commerce, su cui fin da subito l’assessore Michele Fioroni, artefice primo di questo iniziativa, si è confrontato con Confcommercio Umbria.

“Il fondo può essere una boccata di ossigeno per diverse imprese – commenta il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni – anche se siamo perfettamente consapevoli che non tutti ne potranno usufruire e che c’è bisogno di tanto di più. Ma lo sforzo fatto dalla Regione Umbria, e in particolare dall’assessore Fioroni, per reperire comunque risorse non indifferenti merita tutto il nostro plauso. E’ un tassello significativo di una azione di sostegno che – soprattutto attraverso le risorse derivanti dal Recovery Fund – deve essere forte ed incisiva, pena un impoverimento drammatico dell’intera economia umbra”.

Servizio Mencaroni conclude sottolineando come si è “strutturato un servizio specifico per aiutare le imprese ad accedere al beneficio del fondo Re-Commerce, con una rete capillare di assistenza nella predisposizione delle domande di accesso al bando che presto sarà pubblicato – conclude il presidente di Confcommercio Umbria – attraverso i nostri uffici presenti su tutto il territorio regionale, i nostri consulenti associativi, i tecnici del nostro Ufficio Incentivi”.