Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: nessuna sorpresa, eletti i nuovi 10 membri indicati

PERUGIA – Si potrebbe dire, tanto rumore per nulla. La Fondazione Cassa di Rispamio di Perugia ha nominato i primi dieci membri del Comitato di Indirizzo. I candidati, suddivisi in terne, sono stati individuati da enti come la Regione e il Comune di Perugia, Università degli Studi e Unistranieri, ordini professionali e di categoria. Nomi che si sapevano da giorni. Questi gli eletti: Marco Caprai, Luca Galletti, Daniele Moretti, Maurizio Rubboli Tittarelli , Francesca Benedetti, Andrea Capaccioni, Stefania Spina, Simonetta Cesarini Valerio Sgrelli, Marco Carbonari. I restanti 10 membri del CdI verranno nominati dall’Assemblea dei Soci nel corrente mese di marzo. Ad aprile sarà la volta del rinnovo del Consiglio di amministrazione: membri e presidente.