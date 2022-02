Fondazione Carit Terni, la professoressa Leonelli membro del consiglio di amministrazione

TERNI – La fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni fa entrare Luciana Leonelli nel consiglio di amministrazione. Via libera durante la riunione di venerdì. La dirigente scolastica dal liceo scientifico Renato Donatelli era già componente del comitato di indirizzo, in surroga della professoressa Valeria De Bonis, di recente nominata componente del consiglio dell’ufficio parlamentare di bilancio. Durante l’ultima seduta del consiglio di amministrazione sono stati inoltre deliberati gli esiti dei bandi 9/2021 (‘Sostegno attività delle associazioni senza fine di lucro ed enti ecclesiastici’) e 10/2021 (‘Lettori madre lingua per le scuole’). Il primo, dal valore complessivo di 250 mila euro, vede il coinvolgimento di 34 realtà del territorio; il secondo, per uno stanziamento complessivo di 350 mila euro, ha coinvolto 21 istituti scolastici.