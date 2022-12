Fondazione Carit Terni, bilancio 2022: “Erogati otto milioni di euro per il territorio”

Gli interventi

Durante la conferenza sono stati illustrati i più importanti interventi deliberati nel 2022. Entro la fine dell’anno “il consiglio di amministrazione – è stato spiegato – ha in programma il finanziamento di altri importanti interventi per la collettività nei settori di intervento rilevanti e nello sviluppo locale quali: lo stanziamento per la riqualificazione architettonica e funzionale dell’area di Pentima a Terni per un potenziamento della stessa corrispondente ai fabbisogni degli studenti; il restauro del salone delle feste dell’ex circolo ‘Il Drago’”. Inoltre nel corso dell’esercizio 2022 la fondazione ha pubblicato sette bandi, stanziando complessivamente 5,6 milioni di euro.

Dalla cultura alla sanità

La stagione musicale programmata dalla fondazione ha poi visto nuovamente a Terni la manifestazione Umbria Jazz nel mese di settembre. Anche quest’anno poi la fondazione ha voluto donare alla città il consueto concerto di Natale, tenutosi lo scorso 10 dicembre nella chiesa di San Francesco. A suonare questa volta è stata Karima in Christmas Time is Here. Per quanto riguarda i fondi messi a disposizione della sanità pubblica, la fondazione, dopo aver fatto fronte all’emergenza pandemica, ha anticipato lo stanziamento da bando di 1,5 mln di euro in favore dell’Azienda ospedaliera Santa Maria per interventi di riqualificazione e ammodernamento tecnologico.

Nuovo ospedale

La Carit ha, inoltre, manifestato in più occasioni il proprio interesse a sostenere la realizzazione di un nuovo ospedale ad alta specialità a Terni. Un posto rilevante nelle iniziative proprie – ha proseguito poi il presidente – è occupato dai restauri di beni storico artistici. Carlini ha riferito quindi che il programmato intervento di restauro del ciclo di affreschi dell’abside della chiesa di San Pietro in Valle a Ferentillo finalmente potrà partire il 9 gennaio 2023 e a seguire potrà avviarsi anche la progettazione del nuovo impianto di illuminazione in collaborazione con Osram. Stanno volgendo al termine, invece, i restauri nella bellissima chiesa di Santa Maria delle Grazie a Terni. E poi ancora il contributo alla realizzazione di una puntata ‘esterna’ della XII edizione di Masterchef Italia interamente dedicata al territorio, numerosi eventi sportivi e attenzione ai fondi del Pnrr.