Fondazione Carit, nel 2019 stanziati quasi 5 milioni di euro per lo sviluppo e la crescita di Terni

TERNI – Nell’ormai tradizionale conferenza stampa di fine anno il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Luigi Carlini, ha illustrato i più importanti interventi deliberati nel 2019. Carlini ha sottolineato con soddisfazione che anche quest’anno sono stati raggiunti risultati più che lusinghieri, a maggior ragione considerando la difficile congiuntura in cui versa il Paese ormai da diverso tempo. “Questi ottimi risultati, frutto di una oculata gestione delle risorse – ha spiegato – hanno permesso al Consiglio di amministrazione della Fondazione, assistito dal Collegio dei revisori, di realizzare nel 2019 tutti gli obiettivi prefissati dal Comitato di indirizzo nel Documento programmatico previsionale annuale e nel Programma triennale di attività 2018-2020”

Stanziamenti e bandi. In questo esercizio sono stati destinati in favore della comunità oltre 4,8 milioni di euro, nei sei tradizionali settori di intervento: oltre 276000 euro per la ricerca scientifica, oltre 1,1 milioni per arte, attività e beni culturali, mezzo milione per la salute pubblica, oltre 900.000 euro per educazione e istruzione, oltre 1 milione per volontariato e filantropia, oltre 985.000 euro per lo sviluppo locale.

Nel corso dell’esercizio 2019 la Fondazione Carit ha pubblicato i seguenti otto bandi: eventi musicali e teatrali, richieste generali di contributo, potenziamento eventi sportivi, welfare di comunità, lettori Madre lingua per le scuole, visite guidate, viaggi d’istruzione e uscite didattiche, scuola accogliente, sostegno attività annuale delle associazioni senza fine di lucro ed enti e ecclesiastici.

Interesse per la città. “La Fondazione – ha spiegato Carlini – continua a porre la propria consueta attenzione ai restauri di beni storico artistici del territorio. Accanto all’ormai noto intervento di restauro della fontana di piazza Tacito, i cui lavori, si auspica, possano terminare entro il 2020 e a sostegno del quale la Fondazione ha complessivamente deliberato la somma di 830.000 euro, è stato nuovamente finanziato l’intervento di restauro della scultura raffigurante il Thyrus, danneggiata in seguito a recenti atti vandalici. Terminato il restauro, la statua sarà collocata presso palazzo Spada nell’auspicio di poter scongiurare il verificarsi di analoghi spregevoli episodi. La Fondazione ha, inoltre, in animo di sostenere l’intervento di risanamento conservativo della torre campanaria del Duomo di Terni, i cui lavori potranno essere avviati, previo benestare della competente Soprintendenza, nei primi mesi del 2020. Oltre ai bandi la Fondazione, interviene anche con iniziative proprie predisponendo progetti e studi di fattibilità. Un posto rilevante nelle iniziative proprie è occupato dalle mostre d’arte a palazzo Montani Leoni. Nel mese di febbraio 2019, come noto, è terminata la rassegna Presenze artistiche in Umbria mentre, nel resto dell’anno, tutta l’attenzione è stata concentrata per realizzare la mostra Immaginaria. Logiche d’arte in Italia dal 1949, curata dal professor BrunoCorà, Presidente della Fondazione Burri, e inaugurata con grande successo lo scorso 20 dicembre. La rassegna, con oltre 60 opere provenienti da tutta Italia esposte nei locali a piano terra, recentemente ristrutturati, avrà luogo fino al 1° marzo 2020. Anche in tale occasione la Fondazione ha offerto alle scuole del territorio la possibilità di effettuare, su prenotazione, delle visite guidate, mettendo a loro disposizione il servizio autobus oppure offrendo il rimborso delle spese di trasporto”. Sono anche arrivati nuovi quadri nella collezione.

Altri progetti. La Fondazione ha, inoltre, sostenuto la realizzazione di un video dal titolo Galileo Galilei, Federico Cesi e la prima Accademia dei Lincei. La presenza del grande scienziato nel ternano, anche in considerazione della campagna di restauro già precedentemente avviata all’interno del palazzo. Il video, il cui trailer è stato presentato in anteprima, sarà proiettato già dal mese di gennaio 2020 nei cinema di Terni e nelle sale di Narni, San Gemini e Amelia.

Nel 2019 la Fondazione ha perfezionato il protocollo relativo al progetto Urban regeneration, sottoscritto in accordo con Confindustria Umbria, con l’intento, tra l’altro, di promuovere la rigenerazione urbana e lo sviluppo del territorio ternano-narnese attraverso la creazione del primo “Distretto italiano della sostenibilità”. La finalità è anche quella di attrarre talenti e investimenti, generando nuove opportunità di crescita economica e occupazionale.

Situazione e prospettive. Carlini ha reso inoltre noto che il patrimonio della Fondazione a fine 2019 dovrebbe superare i 205 milioni di euro e che non cambieranno le prospettive di impegno.. Oltre ai bandi, come attività propria, la Fondazione sosterrà, nel triennio 2020-2022, la realizzazione di un Palazzetto dello sport stanziando la complessiva somma di 2 milioni di Euro in favore del Comune di Terni per finanziare le opere impiantistiche e le attrezzature.