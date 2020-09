Fondazione Carit, il nuovo direttivo: Carlini confermato presidente

TERNI– La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni comunica che, nella riunione del Comitato di indirizzo tenutasi in data odierna a palazzo Montani Leoni, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

I sette componenti neoeletti, che resteranno in carica per il prossimo quadriennio, sono: Luigi Carlini, Valeria De Bonis, Stefano Gentili, Stefano Pallotta, Pietro Pegoraro, Emiliano Strinati, Massimo Valigi. Nella stessa riunione il Comitato di indirizzo ha confermato per un secondo mandato Luigi Carlini quale Presidente della Fondazione Carit.