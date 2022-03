Folla a Terni per l’arrivo della Tirreno-Adriatico: in corso del Popolo sfreccia Ewan

TERNI – Folla di appassionati davanti al Comune di Terni, precisamente in Corso del Popolo per l’arrivo della terza tappa della corsa dei due Mari, la Tirreno Adriatico. Volata vinta all’australiano della Lotto Soudal Caleb Ewan davanti a Arnaud Demare (Groupama – FDJ) e Olav Kooij (Jumbo-Visma).

Filippo Ganna ancora leader della classifica generale in una corsa che comunque ha visto protagonisti grandi nomi delle due ruote come Tadej Pogačar, Peter Sagan, Mark Cavendish, Domenico Pozzovivo,Rigoberto Urán. La tappa ha interessato il comune di Città della Pieve e diversi comuni dell’Orvietano, compresa Orvieto stessa e dell’Amerino. Domani si parte dalla Cascata delle Marmore, passaggio ad Arrone e poi via verso l’arrivo di Bellante, in provincia di Teramo.