Foligno: violenza di genere, provvedimenti per un uomo ed una donna

FOLIGNO – Provvedimenti per violenza di genere a Foligno, nei confronti di un uomo e una donna. Li ha eseguiti il Commissariato di Polizia di Foligno, diretto dal vice questore Bruno Antonini, ha, nei giorni scorsi, dato esecuzione a due misure cautelari non custodiali, emesse dal Tribunale di Spoleto su richiesta dei pm della locale Procura della Repubblica. Ad un italiano di 32 anni che si è reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della propria compagna quarantunenne, con la quale è in corso una separazione e sulla figlioletta, è stato emesso un divieto di avvicinamento e comunicazione alla persona offesa.

Allontanamento Il secondo, l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di incontro del partner è stato elevato a carica di una donna di origini rumene di 34 anni, ea di violenze e aggressioni fisiche a danno dell’ex compagno, cittadino italiano 55enne. Lanci di oggetti, ferite, minacce di morte, rivolte anche alla propria figlioletta, pressioni psicologiche e continui incessanti contatti telefonici sono solo alcuni dei comportamenti messi in atto da entrambi i soggetti in questione nei confronti dei propri partner.