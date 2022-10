FOLIGNO – È di un ferito lieve e un arresto il bilancio della lite che si è verificata a Foligno dove le autorità sono intervenute per separare i due uomini. Uno dei due, però, si tratta di un quarantacinquenne residente in città, era già noto alle forze dell’ordine, perché indagato per stalking ai danni della ex compagna. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era pure gravato dalla misura cautelare più lieve, ovvero l’obbligo di dimora a Foligno e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Di fronte all’episodio violento di cui il quarantacinquenne si è reso protagonista, la Procura di Spoleto ha chiesto e ottenuto un aggravamento della misura cautelare a carico dell’indagato, che ora è stato ristretto ai domiciliari.