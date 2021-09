Foligno, viene aggredito a bottigliate in centro: giovane in manette

FOLIGNO – Nella serata di mercoledì a Foligno è stato arrestato per lesioni personali aggravate un 31enne marocchino che ha aggredito a bottigliate un nordafricano. L’episodio è avvenuto intorno alle 21, in piazza della Repubblica e, secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto, l’aggressione è avvenuta per i soliti futili motivi. Appena arrivati i poliziotti hanno visto che il 31enne, dopo aver centrato al volto l’uomo con una bottigliata, stava per colpirlo di nuovo con un posacenere preso in un bar.

Irregolare Gli agenti lo hanno subito bloccato e poi portato in questura, dove è emerso che si tratta di un irregolare sul territorio con diversi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio e legati alla droga. Ricostruiti i fatti con l’aiuto delle persone presenti sul posto, i poliziotti hanno arrestato il 31enne che, dopo la convalida del provvedimento, è stato posto ai domiciliari. L’aggredito, invece, se l’è cavata con quattro giorni di prognosi.