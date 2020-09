Foligno, via libera alla Quintana: al massimo 2 mila persone

FOLIGNO – Semaforo vede: la prefettura approva il piano di sicurezza della Quintana e alza al 25 per cento il limite della capienza previsto alla luce delle prescrizioni anti Covid 19. Alla presidente Donatella Tesei spetterà il compito di firmare l’ordinanza conseguente per stabilire quanti spettatori potranno accomodarsi al Campo de li Giochi per assistere alla Giostra di domenica 13 settembre. L’impianto che ospita la Quintana può accogliere tra le 7 mila e le 8 mila persone, motivo per cui negli undici settori definiti per i dieci rioni e l’Ente Giostra dovrebbero complessivamente accomodarsi tra le 1.750 e le 2 mila persone, ma il numero potrebbe anche essere lievemente più basso se saranno poche le famiglie che parteciperanno.