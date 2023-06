Foligno, uomo si sdraia sui binari per telefonare: multato

FOLIGNO – A 38 anni si è sdraiato sui binari della stazione di Foligno mettendosi a parlare al telefono e per questo è stato multato dalla polizia ferroviaria. Secondo gli investigatori non ci sarebbero motivazioni particolari alla base di quanto successo. L’uomo, un italiano, con la polizia ferroviaria ha negato quanto contestato, dichiarando di essersi sdraiato sul marciapiede perché stanco a causa del lungo viaggio, che sarebbe poi proseguito per il Lazio. Gli agenti hanno quindi fatto un riscontro con i sistemi di videosorveglianza constatando che, effettivamente, l’uomo si era sdraiato sui binari. Per questo motivo è stato sanzionato ai sensi della norma che vieta l’accesso alle zone ferroviarie non autorizzate.