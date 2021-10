Immobilizzato

L’uomo è stato in breve immobilizzato e arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti in banca dati è pure emerso che il 42enne già in passato si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, così come a suo carico risultava già una denuncia per minacce e resistenza. Il folignate è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte al giorno.