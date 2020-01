Foligno, ubriaco e drogato sferra testata al carabiniere che lo ferma: arrestato

FOLIGNO – Ha sferrato una testa a un carabinieri che lo aveva fermato per un controllo stradale: l’uomo è risultato positivo al drug test per la cocaina, ma aveva anche un tasso alcolemico quasi doppio del consentito. Per questo è scattato l’arresto per il trentatreenne, residente nel comprensorio del Folignate, fermato nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri di Assisi, che lo hanno notato procedere in automobile con un’andatura incerta.