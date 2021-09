Foligno, ubriaco al volante tampona i carabinieri: arrestato e denunciato

FOLIGNO – Domenica notte i militari, in zona centrale, hanno fermato un quarantaduenne che viaggiava da solo in auto. Il folignate ha rifiutato l’alcol test a cui gli uomini dell’Arma volevano sottoporlo, è risalito in macchina e ha tentato la fuga. I carabinieri lo hanno quindi inseguito, intimandogli invano l’alt, con l’uomo che ha continuato a guidare fino a quando non ha tamponato i militari, che hanno riportato lievi lesioni.

In manette Il quarantaduenne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ristretto ai domiciliari su disposizione della Procura di Spoleto, mentre a suo carico è scattata anche la denuncia per rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. L’uomo è già comparso davanti al giudice per la convalida ed è stato condannato a un anno di reclusione con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.