Foligno, trovato corpo carbonizzato all’interno di un auto incendiata: indagini in corso

FOLIGNO – Il corpo carbonizzato di una persona non ancora identificata è stato trovato dai Vigili del fuoco intervenuti nella notte tra martedì e mercoledì a Foligno per l’ incendio di un’ auto. Giunto sul posto il personale della squadra locale ha constato che la vettura si era incendiata probabilmente a causa di un incidente. All’ interno dell’ abitacolo, in base a quanto riferito dagli stessi vigili, il conducente era rimasto carbonizzato. Sono in corso indagini per identificare la persona.