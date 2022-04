Foligno, trova un cellulare al bancomat e se lo mette in tasca: denunciato

FOLIGNO – Trova un cellulare allo sportello bancomat e se lo intasca. Un quarantenne di Giano dell’Umbria è stato denunciato per furto dopo che le autorità, con rapide indagini, sono riusciti a identificarlo come l’autore del gesto. La vittima, peraltro, si era rivolta alle forze dell’ordine denunciando la sottrazione dello smartphone e sostenendo che all’interno vi fossero custoditi dati, file e immagini sensibili. La donna, comunque, aveva dimenticato il cellulare all’Atm dopo aver fatto un prelievo e si era accorta della svista nel giro di pochi minuti, ma al suo ritorno il dispositivo era già sparito. L’autore del furto è stato identificato e denunciato, così come si è riusciti a recuperare lo smartphone da 200 euro che è stato restituito alla proprietaria.