Foligno trionfa a “Tu si que vales”con il prestigiatore comico Andrea Paris

Il prestigiatore e comico Andrea Paris trionfa a Tu Si que Vales: l’artista folignate fa sua la settima edizione del talent show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, in una puntata finale che vedeva l’inedito derby cittadino con Cristiano Pierangeli, pianista.

Paris ha vinto finale superando il ginnasta Kyle Gragle, presentatosi in versione femminile, il ballerino El Yiyo e i ballerini Dakota e Nadia, ballerini che hanno messo in scena un toccante numero sulla violenza di genere. Una vittoria a colpi di televoto per il folignate, con la giuria che tifava sfacciatamente per i tre stranieri, probabilmente perchè una vittoria internazionale sarebbe stata più funzionale allo show.

Paris ha sorpreso tutti con un numero di magia incredibile, nel quale tutti i presenti, compresi il giurato Gerry Scotti (gli altri erano Rudy Zerbi e Maria De Filippi, con Sabrina Ferilli portavoce del pubblico) si sono ritrovati con la stessa carta in mano, approdando al televoto finale dopo aver battuto gli acrobati Ambra e Yves, il monociclista Wesley Williams e i musicisti Yommaso, Marco e Rita (figlio e genitori): per il il 60% dei voti. Poi in finale si è imposto col 47% , lasciando il ginnasta al 23%.

Non ha superato il primo scoglio invece Cristiano Pierangeli il pianista improvvisatore che ha suonato lo strumento togliendo ogni volta fisicamente dei tasti ed improvvisando colonne sonore: per lui secondo posto nel suo blocco col 35%. Non era riuscita ad approdare in finale la piccola ternana Ludovica Leonardi che pure aveva passato bene il primo turno

La scheda. Quarant’anni, attore e prestigiatore, Paris non è nuovo a questo tipo di talent show. L’anno scorso aveva preso parte ad Italia’s Got Talent su Sky Uno, arrivando secondo. Prima ancora per lui diverse partecipazioni a programmi tv e spettacoli dal vivo. Paris vince il premio di 100.000 euro.