Foligno, tentato furto al biodigestore: malviventi in fuga

FOLIGNO – Hanno tentato un furto al biodigestore di Foligno nella notte fra giovedì e venerdì, ma sono stati traditi dalla manomissione delle telecamere, dalle quali non compariva più alcuna immagine. Oltretutto, non era scattato alcun allarme. Così la Vigilanza si è insospettita ed ha chiamato la polizia Quattro malviventi erano entrati dentro con l’intenzione di rubare. L’addetto alla centrale operativa, quando si è reso conto che qualcosa non andava per il verso giusto, ha subito inviato una pattuglia e questa ha scoperto le persone nascoste dentro un camion. Sul posto è arrivata un’altra pattuglia della vigilanza, e una dei carabinieri. I ladri sono scappati per il campo vicino. I militari li hanno inseguiti per un po’, ma non sono riusciti a prenderli. Il furto è stato sventato e i ladri non hanno fatto in tempo a portare via niente, avevano solo tagliato la recinzione. La caccia ai malviventi è tuttora in corso.