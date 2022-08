Foligno, tenta di rubare la macchina fotografica a una famiglia di turisti

FOLIGNO – Hanno cercato di rubare la macchina fotografica a un turista nel centro storico di Foligno dove la famiglia in visita nella cittadina stava riposando qualche minuto su una panchina quando è stata avvicinata da due stranieri, uno dei quali ha provato ad afferrare la fotocamera, senza però riuscirci. I turisti hanno quindi chiesto aiuto, gridando in piazza e attirando le attenzione di una pattuglia in transito. Le forze dell’ordine hanno quindi inseguito i due: uno è riuscito a scappare, mentre l’altro è stato fermato e identificato come un cittadino straniero. A suo carico è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.