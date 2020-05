Foligno, tampone negativo per gli amici del giovane caduto dal monopattino e positivo al Covid-19

FOLIGNO – Negativo il primo tampone per i quattro ragazzi del diciannovenne di Foligno che la sera del 25 aprile era arrivato al pronto soccorso con una mandibola rotta dopo una caduta dallo skateboard e poi è stato trovato positivo al Covid-19. I ragazzi, ultimi contatti del giovane, ora dovranno ovviamente essere sottoposti al secondo tampone.

L’avvocato della famiglia, Annalisa Campagnacci era dovuta intervenire dopo che inizialmente si era pensato che si trattasse dello stesso giovane per il quale è stata celebrata una festa di compleanno abusiva, che invece aveva coinvolto un altro ragazzo in località Belfiore. La circostanza aveva scatenato una gogna social verso il diciannovenne folignate e la famiglia: “Dopo cena, il diciannovenne ed un amico – spiega l’avvocato – sono andati a casa di una ragazza, precisamente in giardino e hanno trascorso del tempo insieme. Gli altri due contatti segnalati alla Usl per l’indagine epidemiologica, invece, sono due coetanei che vivono nello stesso quartiere e che il diciannovenne ha incontrato casualmente nei pressi della sua abitazione nei giorni precedenti”

Anche i genitori del ragazzo sono risultati negativi, ma hanno sviluppato gli anticorpi, quindi nelle scorse settimane hanno avuto il Covid-19 e potrebbero quindi essere stati loro ad averlo contagiato. Il ragazzo, l’amico e la coetanea saranno comunque sanzionati per violazione delle restrizioni al movimento.