Foligno, spara a un nido e muore un piccione: anziano denunciato

FOLIGNO – Con una carabina ad aria compressa ha sparato contro un nido di piccioni sulla grondaia della sua abitazione ed uno dei volatili è morto: il presunto responsabile, un uomo di 79 anni, è stato denunciato dai carabinieri a Foligno. Le indagini dei militari della locale stazione erano state avviate in seguito ad un esposto presentato dal coordinamento regionale Umbria della Lipu. Il fatto risale agli inizi del maggio scorso, quando in una via del centro era stato trovato a terra un piccione agonizzante, colpito con un pallino in piombo, che successivamente era morto.

Individuato dai carabinieri

L’anziano, individuato dai carabinieri, ha riferito che nella grondaia all’esterno della propria abitazione si era formato il nido di piccioni che ostruiva il corso dell’acqua piovana e che aveva deciso di esplodere i colpi per fare allontanare i volatili. A suo carico è stato ipotizzato il reato di maltrattamento di animali, con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto e ritiro cautelare della carabina ad aria compressa legalmente detenuta.