Foligno, spacciatore in bicicletta nasconde la cocaina sotto il sellino: arrestato

FOLIGNO – Un trentacinquenne è stato arrestato a Foligno dagli uomini del commissariato che, dopo le segnalazioni del vicinato, hanno compiuto una serie di appostamenti a carico dell’uomo di nazionalità nigeriana. I sospetti dei cittadini, che lo vedevano muoversi in bici nella zona e incontrare numerose persone, si sono rivelati fondati quando i poliziotti hanno notato il trentacinquenne armeggiare sotto il sellino della bicicletta. Gli agenti sono quindi intervenuti e dal controllo sono spuntati venti grammi di cocaina suddivisa in 19 dosi. A suo carico è scattato l’arresto per spaccio.