Foligno, spaccia cocaina e in casa ne ha più di mezzo etto: arrestato

FOLIGNO – Un uomo di origini albanesi è stato visto dagli agenti di Foligno vendere droga a un giovane in pieno centro. Da lì lo spacciatore è stato pedinato fino a casa e poi perquisito dagli agenti, che gli hanno trovato contanti considerati provento dello spaccio. Immediatamente è scattata la perquisizione dell’abitazione dell’uomo dove sono stati trovati e sequestrati variati ovuli contenenti cocaina per un totale di 65 grammi e circa 4 mila euro in banconote di piccolo taglio. Anche la presenza di materiale necessario al confezionamento della cocaina ha fatto ipotizzare agli investigatori che il soggetto avesse messo in piedi un giro di spaccio tale da coprire l’intera area del centro storico di Foligno. L’uomo è stato quindi arrestato per spaccio ed è stato portato nel carcere di Capanne.