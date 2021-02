Foligno, sospeso il pagamento della retta degli asili nido

FOLIGNO – A Foligno la giunta comunale ha disposto la sospensione del pagamento della retta mensile per gli asili nido. Lo ha reso noto l’assessore all’istruzione, Paola De Bonis. Il provvedimento riguarda la frequenza dal 2 al 21 febbraio. In giunta – ha reso noto ancora l’assessore – si è fatto il punto sull’assistenza scolastica agli alunni con disabilità, in modalità domiciliare ed è stato evidenziato che, al momento, hanno aderito 60 famiglie, più della metà di quelle aventi diritto. La Giunta ha chiarito che durante l’attuale periodo di sospensione della didattica in presenza, resta salva la possibile implementazione – su base libera e volontaria – del servizio di assistenza scolastica domiciliare anche agli altri alunni con disabilità ai quali il servizio viene già assicurato per la didattica svolta all’interno dei plessi scolastici.