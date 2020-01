Foligno, sono in 153 al concorso per tre posti da dirigente: fissate le date d’esame

FOLIGNO – Sono 153 per tre posti da dirigente al Comune di Foligno. Sono state fissate le date per le prove d’esame dei due concorsi pubblici finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del manager pubblico che guiderà i servizi finanziari dell’ente e degli altri due apicali amministrativi.

Prove In particolare, i due esami scritti per i 50 che si sono candidati a tenere in equilibrio i conti del Comune di Foligno sono stati convocati per il 15 e il 16 gennaio alle 15.30 all’istituto Scarpellini in via Ciro Menotti, mentre per i 103 in corsa per i due posti da dirigente amministrative le due prove scritte si terranno il 22 e il 23 gennaio alla stessa ora e allo stesso luogo. L’ente da alcuni giorni ha dato anche il via libera alla procedura per individuare il dirigente dei lavori pubblici. Stavolta l’assunzione è triennale e avverrà con decreto del sindaco Stefano Zuccarini in base all’articolo 110 del Testo unico degli enti locali e all’esito di una selezioni per titoli e colloquio. In questo caso i termini sono ancora aperti con la scadenza delle candidature fissata per il 10 febbraio.