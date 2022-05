FOLIGNO – E’ stato visto in un vicolo mentre stava consumando cocaina sul cofano di un’autovettura in sosta e, alla vista della polizia di Stato, ha tentato di fuggire. Non ci è riuscito ed è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: a finire nei guai è un 25enne e il fatto è accaduto nel centro di Foligno. Il giovane ha provato ad opporsi ma è stato subito fermato: addosso aveva una dose di cocaina e per questo motivo è stato segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La denuncia è invece arrivata per la condotta tenuta nei confronti degli agenti di polizia.