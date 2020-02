Foligno, si toglie la vita gettandosi dalla finestra vicino alla scuola

FOLIGNO – Si è uccisa lanciandosi dalla finestra del suo appartamento al secondo piano, situato in via Arti e Mestieri, nel centro storico di Foligno. Proprio davanti agli occhi di tanti studenti, che in quel preciso momento stavano recandosi a scuola (nei paraggi ci sono almeno tre istituti ndr). La tragedia si è consumata nelle prime ore della mattina di venerdì. La vittima aveva 88 anni. Sul posto un’ambulanza del 118 che non ha potuto che rilevare il decesso della donna, e gli agenti del commissariato di Foligno. In un primo momento si è pensato ad un incidente, con una vicina di casa che ha riferito alle forze dell’ordine di aver notato la poveretta sporgersi pericolosamente dalla finestra, fino a cadere giù.