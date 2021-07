Foligno, si sente male in treno, aveva in corpo un etto di eroina in ovuli: arrestato

FOLIGNO – Gli uomini della polizia ferroviaria di Foligno hanno arrestato per spaccio un 35enne di nazionalità nigeriana incensurato che si è sentito male a bordo di un treno. Gli agenti, impegnati in un controllo, hanno notato l’uomo che accusava un malore e hanno chiamato il 118. Trasportato all’ospedale San Giovanni Battista dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici da cui è emerso che l’uomo era un corriere della droga che per eludere i controlli aveva ingerito dieci ovuli di eroina. Il pusher è stato quindi portato in carcere a Perugia, mentre la droga recuperata aveva complessivamente un peso di oltre 100 grammi e secondo la questura avrebbe fruttato circa 6 mila euro.