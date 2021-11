Foligno, si inaugura una mostra dedicata a Leandra Angelucci Cominazzini

FOLIGNO – Si inaugura domani alle 11 a Palazzo Trinci di Foligno la mostra dedicata a Leandra Angelucci Cominazzini “donna futurista”, che rimarrà aperta fino al 24 gennaio 2022

La mostra, curata da Massimo Duranti e Andrea Baffoni, consta di più di 90 tele, che dal periodo futurista degli anni Trenta si proietta fino agli anni ’70 del ‘900, ma ampio spazio è dedicato anche alle realizzazioni di arazzi, ceramiche e oggetti di arredo. E’una occasione per ricordare e far meglio conoscere l’artista folignate non solo attraverso le sue opere ma anche con una attenta selezione documentaria tratta dal “fondo Cominazzini”, conservato alla biblioteca comunale “Dante Alighieri” di Foligno.La raccolta comprende una ricca presenza di corrispondenza, appunti autografi, schizzi, disegni, e persino i pennelli dell’artista, che documentano l’attività di Leandra Angelucci Cominazzini e da cui si ricavano interessanti notizie sul rapporto intercorso con Filippo Tommaso Marinetti, con sua moglie Benedetta Cappa e con i personaggi di spicco del panorama culturale italiano del periodo futurista.