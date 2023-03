Foligno, sassi gettati dal cavalcavia sulle auto: denunciati tre minorenni

FOLIGNO – Tre minorenni sono stati denunciati dalla polizia dopo un lancio di sassi contro le auto in corsa – che non ha provocato feriti ma danni a due veicoli, avvenuto sabato lungo la Flaminia nella zona di Foligno. Sono in corso indagini per verificare se i tre ragazzi siano coinvolti anche nei lanci di sassi, in corrispondenza del medesimo punto della superstrada, di sabato 4 marzo. Sabato pomeriggio a seguito di chiamata al Numero unico di emergenza, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Foligno e della sezione della polizia stradale sono intervenuti lungo la strada Flaminia, al chilometro 152, in direzione sud, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone intente a lanciare dei sassi sulla carreggiata.

Approfondimenti investigativi

Grazie alla rapidità dell’intervento, gli agenti sono riusciti a rintracciare, nei pressi del luogo dell’evento, alcuni minori che, fin da subito, hanno insospettito gli stessi poliziotti per il loro atteggiamento. Gli approfondimenti investigativi hanno indotto gli agenti a ritenere di aver individuato i presunti autori del gesto. Sulla carreggiata sono stati trovati una decina di sassi, alcuni di dimensioni tali da poter cagionare seri pericoli per la circolazione e gli utenti della strada. Due le auto danneggiate in questa circostanza, rispettivamente in corrispondenza del parabrezza e dello pneumatico anteriore. I tre ragazzi sono stati tutti deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con le accuse di danneggiamento e di getto pericoloso di cose.