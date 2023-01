FOLIGNO – E’ stato arrestato il ladro che nella notte tra domenica e lunedì è entrato in un ristorante del centro storico di Foligno, forzando la porta di ingresso, danneggiando alcune vetrate per poi scappare con il fondo cassa e con alcuni generi alimentari. L’allarme alle autorità è stato tempestivamente e anche se all’interno del locale del ladro non c’era già più traccia, le pattuglie hanno iniziato a battere la zona e a un centinaio di metri hanno notato un uomo che stava provando a forzare la porta di un’altra attività. L’uomo è stato bloccato e subito le forze dell’ordine si sono accorte che aveva dei tagli alle mani e i pantaloni strappati. Con sé il trentenne aveva anche uno zaino all’interno del quale sono strati trovati gli alimenti rubati al ristorante. A suo carico è scattato l’arresta in flagranza per il furto nel locale e il tentato furto nella seconda attività. Il trentenne, con precedenti specifici, è comparso lunedì pomeriggio davanti al giudice del tribunale di Spoleto, che ha convalidato l’arresto e concesso il patteggiamento della pena per otto mesi.