Foligno, rissa in centro finisce a coltellate: un ferito

FOLIGNO – Serata turbolenta a Foligno, dove in piazza Matteotti si é scatenata una rissa fra stranieri, finita a bottigliate e con un ferito. Il grave episodio è avvenuto martedì intorno alle 22.

La zona era centrale e la gente nel frattempo stava passeggiando. Qualcuno ha dato l’allarme e così sono dovuti intervenire sia la Polizia con una Volante che i Carabinieri, oltre al 118.

I sanitari hanno preso in carico il ferito, del quale non si conoscono le condizioni, e l’hanno quindi trasferito in ospedale per le cure del caso. Sono invece in corso le indagini per ricostruire i dettagli della rissa e le cause scatenanti.