Foligno, ragazzino cade in un pozzo profondo 10 metri: è in buone condizioni

FOLIGNO – Sarebbe in buone condizioni un ragazzino di 13 anni caduto in un pozzo profondo circa dieci metri, nei pressi di un’abitazione a Sant’Eraclio di Foligno. Giovedì pomeriggio a soccorrerlo sono stati i Vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo era salito su una tettoia che si trova al di sopra del pozzo ed è accidentalmente caduto per cause ancora in corso di accertamento. Il tredicenne è stato recuperato con tecniche Saf (Speleo-alpino-fluviali) ed è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Come detto non avrebbe riportato ferite gravi.