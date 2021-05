Foligno, provano a far saltare Postamat con acetilene e ossigeno e poi fuggono

FOLIGNO – Con bombole contenenti acetilene e ossigeno una banda di ladri nella notte tra venerdì e sabato, ha provato a far saltare un Postamat a Colfiorito. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 4, con la security room di Poste che ha subito allertato i carabinieri, arrivati poco dopo sul posto. La banda, una volta suonato l’allarme, non è riuscita a far saltare lo sportello ed è fuggita a mani vuote. Di fronte al Postamat, i militari della compagnia di Foligno hanno ritrovato le bombole, messe in sicurezza dai vigili del fuoco.