FOLIGNO – Un uomo di 55 anni prima ha litigato con l’affittuario dell’appartamento e poi ha minacciato il genero di questi con una pistola. Il genero dell’uomo era intervenuto per provare a fare abbassare i toni, ma il 55enne l’ha minacciato con l’arma. E’ stato quindi lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. A loro l’uomo ha negato di detenere armi, poi ha minacciato gli operatori in divisa. La perquisizione ha dato esito positivo, l’arma era nascosta tra gli indumenti. Si tratta di una pistola a salve senza il tappo rosso. L’uomo è stato denunciato per minacce gravi e minacce a pubblico ufficiale.