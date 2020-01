Foligno, insulta e minaccia il capotreno: 47enne denunciato

FOLIGNO – Prima ha insultato e poi minacciato il capotreno a causa di una multa. Un uomo di 47 anni è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale dalla polizia ferroviaria di Foligno intervenuta sul convoglio regionale che da Roma raggiunge la città della Quintana. L’uomo di nazionalità italiana è stato pizzicato in un vagone senza il biglietto e per questo a suo carico è scattata la multa. Durante la verbalizzazione della sanzione prevista, l’uomo ha dato in escandescenze, minacciando e insultando l’addetto di Trenitalia che stava elevando la multa. Gli agenti saliti a bordo hanno identificato il 47enne che è stato denunciato.